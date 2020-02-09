44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова без тени смущения делится с поклонниками откровенными фото

На этот раз артистка потеряла всякий стыд, как и здравый смысл, выйдя в лютый мороз на улицу абсолютно голой. Как передает Politeka.net, Волочкова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором предстала у себя на заснеженном дворе. Анастасия, прикрывшись пышным банным веником, стоит в емкости для бани.

Заметно, что артистка босиком и полностью голая. Морозы, по-видимом, ей ни по чем, так как она еще и улыбается.

"Лёд и жара!💃", - подписала кадр Волочкова.

Балерина не первый раз раздевается на холоде. Анастасия и ранее радовала фанатов "банными" снимками. К слову, скорее всего, таким способом она решила укрепить свое здоровье.

Совсем недавно Волочкова посетила одну из клиник Москвы по поводу проблем с ногой. Как мы писали, балерина пришла проконсультироваться с травматологом-ортопедом. Артистка неустанно трудиться, нагружая ноги, что завершилось тем, что у нее деформировалась стопа. Рядом с большим пальцем выросла огромная шишка.

Российским журналистам удалось пообщаться с медиком, который подтвердил, что Насте срочно необходима операция - ее проблему можно решить только хирургическим путем. Однако, из-за плотного графика артистка никак не может "выкроить" время на саму операцию и более длительный процесс заживления. Несмотря на то, что медэксперт настаивает на операции, Волочкова решила отложить госпитализацию.

В своем микроблоге в Инстаграм балерина поделилась фото, сделанным вместе с хирургом, к которому она ходила на консультацию. К слову, знаменитость выбрала несколько странный наряд для похода в клинику. Она надела короткое черное платье, которое приспустила на плечи.

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