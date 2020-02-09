Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде

Фото с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Джей Ло выбрала для выхода в свет черное платье с глубоким декольте, которое начиналось чуть выше живота. Откровенный наряд подчеркнул изящные формы актрисы. Благодаря фасону платья Лопес выглядела безупречно. Наряд она дополнила сдержанной прической в стиле 1920-1930-х годов.

Пользователи сети оценили внешний вид артистки. За короткое время пост Лопес набрал 1,3 млн лайков.

«Очень элегантно», «Королева», «Легенда», «Люблю этот взгляд», «Ты невероятна. Джей Ло – моя любимая актриса», «Ох уж этот взгляд», «Я хочу жениться на тебе», - пишут пользователи сети.

Кстати, мероприятие Джей Ло посетила со своим мужем бейсболистом Алексом Родригесем. Он нежно обнимал звезду за талию.

Похоже, возраст не помеха для Джей Ло. В свои 50 лет она не стесняется носить откровенные наряды. На последнем выступлении она появилась в полупрозрачном боди, на котором серебряной вышивкой были прикрыты интимные места.

Стоит отметить, что звезда не всегда выходит в свет в откровенных нарядах. В ее гардеробе есть также более скромные вещи. На премьере фильма, в котором Лопес снималась, она появилась в блестящей блузе с горлышком и длинной пышной юбке сиреневого цвета. Наряд Лопес дополнила черным ремешком и блестящим сиреневым клатчем.

Добавим, что держать прекрасную форму в свои 50 лет Джей Ло помогают регулярные тренировки. Перед выступлением на Супербоуле Лопес публиковала фото и видео с ежедневных изнурительных тренировок с артистами школы танцев.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Шакира померились аппетитными формами: «лифчик тесноват».

Как сообщала Politeka, Джей Ло покрутилась на шесте и сверкнула упругим телом вместе с Шакирой.

Также Politeka писала, что 50-летняя Дженнифер Лопес обескуражила откровенными кадрами: «фигурка - огонь».