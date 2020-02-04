Алла Пугачова відмовилася вшанувати пам'ять свого друга через страх

Таку думку в інтерв'ю російським ЗМІ висловила парапсихолог Світлана Гарцева. За її словами, Примадонна інтуїтивно відмовилася відвідати вечір пам'яті актора Миколи Караченцова, який був її близьким другом. Тому не варто шукати прихованих мотивів.

«Їй страшно спостерігати за смертю друзів і близьких. Так як співачка вже немолода, у неї свої страхи. Вона боїться смерті», - пояснила Гарцева.

За її словами, Пугачовій важко спостерігати за смертю знайомих, тому нерви у неї трохи розхиталися. Парапсихолог зазначила, що Алла Борисівна хоче радіти своєму життю, адже зовсім скоро вона сама може опинитися в такій ситуації. Тому їй не по душі відвідувати такі заходи.

Нагадаємо, що 27 січня в театрі «Ленком» відбувся пам'ятний вечір, присвячений акторові Миколі Караченцову, який помер в 2018 році. Найбільше присутніх здивував той факт, що на захід не прийшла Алла Пугачова. У мережі відразу ж звернули увагу, що Пугачова рідко відвідує похорони і вечори пам'яті своїх друзів. Вона навіть не була присутня на похороні своєї близької подруги Галини Волчек, яка померла 26 грудня 2019 року. Свою відсутність Примадонна пояснила поганим самопочуттям. Близькі Караченцова зазначили, що на вечір пам'яті вона, найімовірніше, теж не прийшла з цієї причини.

Додамо, що в соціальних мережах Алла Пугачова продовжує бути активною. Вона коментує знімки і відео свого чоловіка Максима Галкіна, який зараз перебуває на гастролях в Австралії, а також публікує незвичайні знімки. Наприклад, на одному з останніх фото Пугачова постала з яскравою червоною помадою на губах, чим здивувала своїх підписників.

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