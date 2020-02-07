Російський співак Михайло Муромов заявив, що з шоу-бізнесу його усунула Алла Пугачова

В інтерв'ю російським ЗМІ Муромов розповів, що саме Примадонна прибрала його з екранів телевізорів. На той момент артист був дуже популярним завдяки хітам «Яблука на снігу» і «Дивна жінка», але Пугачова побоялася його популярності та серйозної конкуренції.

70-річний артист зазначає, що Пугачова розпорядилася, щоб його не показували по телевізору.

«Вона платила гроші, щоб мене не показували по телевізору. У неї були люди, які працювали на телебаченні. І вона їм платила зарплату. Вони виконували її доручення. Їй не потрібні були зірки», - розкрив всі карти Муромов.

Він додав, що його харизма не врятувала його від Примадонни. Незважаючи на те, що він збирав аншлаги на концертах і був улюбленцем жінок, Пугачовій вдалося зробити так, щоб про нього забули.

Колись популярний співак зізнається, що, незважаючи на вік і провальну кар'єру, у нього дуже насичене життя. Навіть зараз він продовжує зустрічатися з прихильницями від 20 до 70 років. За словами Муромова, у нього завжди є любов, часом навіть занадто багато. Крім цього, артист продовжує давати концерти. Правда, на телебаченні він так і не з'явився.

Зазначимо, що це не перший раз, коли Примадонну звинувачують в подібному. Про те, що Пугачова вижила їх зі сцени в різний час розповідали Валентина Легкоступова (виконавиця хіта «Ягода-малина»), Ліка Стар, яка закрутила роман з зятем Пугачової Володимиром Пресняковим, а також молода артистка Ольга Зарубіна. У ЗМІ часто писали про те, що Пугачова могла підняти артиста, який їй подобався, і знищити того, хто перейшов їй дорогу.

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