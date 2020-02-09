Легендарная Алла Пугачева покрасовалась на фоне летнего или же весеннего пейзажа

На новом опубликованном архивном кадре звезда сцены красуется в голубого оттенка ретро-авто. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-клуб артистки в Instagrаm.

Самая известная певица на всем постсоветском пространстве позировала за рулем "Победы". Машина стояла во дворике среди густой садовой зелени, а российская исполнительница сидела за рулем и широко улыбалась на камеру.

Под фото масса комментариев, в частности, комплиментов в адрес Аллы Пугачевой, дескать, "еще такая, относительно, но молодая здесь". Также некоторые фолловеры страницы отметили, что "пейзаж" на фото "до боли знакомый":

"Красавица"

"Теплый, весенний наверное, дворик"

"Класс"

"Алла Борисовна супер"

Ранее сообщалось о том, что супруг Пугачевой Максим Галкин вместе со своей звездной супругой, как известно, являются родителями очаровательных малышей. Артист опубликовал видео, где, в своем роде "заставил" малышей поработать.

Так на новом опубликованном видео из, вероятно, дома Галкина и Пугачевой их милейшие малыши позируют в различных вещах, а перед тем - распаковывали упаковки с названием известного в России поставщика услуг и товаров. Малыши красовались на камеру, а их звездный папа за кадром рассказывал, что вещи фирменные, красивые, качественные и проговорился о скидке для всех желающих, если те назовут нужный промокод при покупке товара упоминаемой торговой марки. И сам, вероятно, на рекламе заработал, и деток "подключил", рассуждают поклонники артиста.

Отметим также, что Лиза и Гарри заметно подросли и прекрасно смотрятся в кадре, большинство подписчиков Галкина пишет о том, что семейство - просто супер, некоторые не очень довольны опубликованными кадрами:

"Вещизм"

"Показательно"

"Погода у вас, как в сказке"

"Прекрасные дети у Вас, Максим"

Напомним, что Максим Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой: «Бедолага...».

Ранее Politeka сообщала, что Пугачева пропустила вечер памяти лучшего друга, раскрыта неожиданная причина: "Она боится...".

Также Politeka писала, что помолодевшая Пугачева вышла в свет с дочерью в черном: "Что разбудишь, то и встанет".