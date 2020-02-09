29-летняя украинская певица Регина Тодоренко восхитила публику, показав отдых с маленьким сыном на берегу океана

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, сделанном на пляже. Регину в купальнике и ее голенького малыша засняли со спины. Вместе с сыном они уходит вдаль по белоснежному песку.

Регина взбудоражила роскошными формами: от ее "пятой точки" идет кругом голова. Даже непонятно, что на фото прекраснее: умиление при виде мамы с ребенком, или все же сочный "персик" певицы, которым она светит без зазрения совести.

В подписи к фото Тодоренко заговорила о семейных ценностях и разделении обязанностей. Многие у звезды в комментариях спрашивают, почему она отдыхает в тропиках, а ее муж, российский певец Влад Топалов остался на родине. Тодоренко решила расставить все точки над "i".

"Вы спрашиваете, а почему @vladtopalovofficial с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом? Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки - последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребёнком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства. Мне кажется, мало кто может похвастаться участием обоих родителей в жизни ребёнка!

А потом мы бежим к психологу , жалуясь , что в 20 лет вышла замуж за мужчину, которому 45 (на самом деле стараясь устранить пробел отцовского внимания) или «мужики перевелись, вообще нормальных не осталось», а почему же так? Этих парней ведь тоже воспитывали ваши мамы, когда папа был на работе! И спустя какое-то время мы понимаем , что мужчина стал мягкотелым, а мы ведь хотим рыцаря в доспехах! Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям. «А кто же будет зарабатывать деньги?»- спросите вы. ОБА! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать , какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной!", - поделилась своими размышлениями Регина.

Комментирующие пришли в полный восторг от фото, засыпав знаменитость комплиментами.

"👍пэрсики🍑❤️🍑"

"Ого какая жо*ка🔥🔥❤😍"

"Чья же,,, симпотичнее"

"Вааау регина, когда вы накачали такой орешек?) фигура божественная!"

"Хорошо не наоборот на фото🙈"

"Как Єва в раю"

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