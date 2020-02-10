Актриса Студии "Квартал 95" показала, как отдыхает в ночном клубе

Екатерина Никитина похвасталась своей спортивной фигурой и выглядела на кадрах с отдыха, "очень весело". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

На ярких, вероятно, профессиональных снимках видно, что Екатерина явно была чуть ли не главной звездой тусовки. Артистка позировала в коротеньких темных шортах и практически невидимых чулках или колготах телесного цвета.

Артистка развлекалась, как могла: танцевала, общалась с присутсвующими, на некоторых фото, заметили ее фолловеры, кажется даже, что Екатерина немного выпившая. Сама Никитина отметилась позитивным месседжем для фолловеров:

"Всем куражных выходных!😍".

Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Марта Адамчук позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв рот. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми.

Напомним также, что Марта Адамчук позировала на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Никитина красовалась у зеркала - точнее сказать - выполняла непростые физические упражнения и разнообразные "трюки". Девушка мастерски стоит на руках, плавно переходит из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат, что поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

Напомним, звезда "Квартала 95" сняла лишнее ради соблазнительных кадров

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