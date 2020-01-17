Известная украинская артистка Марта Адамчук, ставшая популярной благодаря выступлениям "Квартала 95", поделилась новым фото на фоне винного погреба

Марта в этот раз позировала в черном платье с открытой спиной. Образ Адамчук дополнила внушительными сережками. Артистка повернулась спиной к фотографу и можно оценить пятую точку Марты. На фоне видны полки с различными винами. Фото получилось интересным и загадочным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить несколько сотен лайков за сорок минут. Также они написали множество комментариев:

"Новый год - новая я", "Вам безумно идет", "Моника Белуччи", "Очень идет", "Роскошная", "Обнимаю".

Ранее мы сообщали, что звезда "Квартала 95" покрутила роскошными формами на камеру.

Звезда в кадре предстала в светлом, блестящем платье. Наряд подчеркнул формы артистки - осиную талию, пышные бедра и грудь.

Спереди у артистки - внушительное декотльте, из-под которого едва не вываливается грудь, а сзади - оголена спина. Нежная кожа звезды немного блестела от включенных софитов.

Простая прическа в форме пучка, немного макияжа с акцентом на губы и широкая улыбка - в этом снимке все идеально.

Нельзя и не обратить внимания на глаза звезды, которые будто светились от счастья. Что уж говорить, выглядела красотка просто великолепно.

Сообщалось, что Артистка "Квартала 95" восхитила сеть, представив фото в стильном образе, которое опубликовала в социальной сети Instagram.

В этот раз Марта Адамчук восхитила чувственным и нежным фото. Звезда предстала перед поклонниками с ярким макияжем и украшениями. При этом артистка позировала в тонком платье черного цвета, засветив при этом голую спину. Аккуратно собранные волосы придали изящности Марте. При этом видно, что девушка позировала в хорошем настроении - она едва задорно улыбается, придавая образу чувственности.

Напомним, звезда "Квартала 95" ошарашила внешностью без макияжа

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