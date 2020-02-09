26-летняя Алла Добкина, дочь известного украинского политика Михаила Добкина без тени смущения делится откровенными снимками в сети

Как передает Politeka.net, на этот раз красотка выложила в своем микроблоге в Инстаграм фото, сделанное в авто. С блестящим от пота лицом и с несколько растрепанным видом Алла позировала на глазах у маленького сына, находившегося на заднем сидении. Девушка подняла одну руку, дотронувшись к волосам, а в другой - держала телефон, чтобы сделать селфи. Также традиционно, как и на многих других предыдущих фото, Добкина сделала губы "уточкой". А от ее томного взгляда мурашки по телу.

На Алле спортивная кофта темно-синего цвета с красно-белыми полосами на рукавах.

"Домой 🖤", - лаконично подписала снимок девушка.

В комментариях ее окрестили "багирой". Буквально за несколько часов фанаты успели более 1000 раз "лайкнуть" этот снимок.

Ранее мы сообщали, влажная Алла взбудоражила фото с отдыха в жаркой стране. Красотка выбрала удачную позу для снимка - сверху. Ее подтянутой фигуре позавидуют многие. Так, на Алле бикини "бутылочного" оттенка. Девушка, шутя спросила у поклонников, сколько за время отдыха она будто бы набрала лишних киллограмов. Пользователи сети отметили, что Алла, на самом деле знает, что обладает чертовски соблазнительными формами, на которых ее отпуск ничуть не проявился.

"Не верю! На фигуре это никак не отразилось! 😍Или ты спецом на комплимент нарывалась?😂😉"; "Алла, горишь огнём) ела адреналин"; "Алла, судя по фото - Вы голодали!😁", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, что Алла умилила сеть трогательным снимком с малышом. Они позировали на пляже. Молодая мамочка подкинула смеющегося сыночка вверх.

"Какая стройная красивая мама 😍"; "Только у таких малышей Пузико вызывает умиление 🥰"; "Так выглядит － Счастье ！"; " Всем бы так жить,и на мальдивах два раза в год отдыхать", - писали в комментариях.

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