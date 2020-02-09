Бывший муж российской телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган запостил откровенные снимки со своей новой возлюбленной

Как сообщает Politeka, фото он опубликовал в сториз на своей странице в Instagram. На первом снимке российская актриса с грузинскими корнями Нино Нинидзе полулежит на пирсе на фоне воды. Максим залез сверху и обнял ее за талию. Стоит отметить, что фото смотрится очень странно и откровенно.

«Хочется лета. Хочется солнца. Хочется моря», - подписал сториз Виторган.

На второй сториз актер тоже изображен с Нино. Этот снимок получился не менее откровенным. На нем Нино и Максим лежат в обнимку на кровати. Нино обнимает Виторгана, а он упирается лицом в ее шею. Девушка лежит в майке на тонких бретелях. На спине у актрисы видно татуировку в виде огромного цветка.

«Подъем переворотом», - подписал артист фото.

Напомним, что не так давно в СМИ активно гуляли слухи о расставании пары. Поводом для слухов стал пост Максима о предательстве. Тогда журналисты озвучивали несколько версий расставания, включая измену Нинидзе. Но, как видим, звезды до сих пор вместе и очень близки. Свою близость, похоже, они не намерены скрывать от поклонников.

Как известно, Максиму Виторгану 47 лет. Он уже трижды был женат. Первый раз он женился на актрисе Виктории Верберг, которая была старее его на 9 лет. В браке родилось двое детей. Второй брак с маркетологом Натальей практически не освещался прессой. В 2013 году Виторган женился на Ксении Собчак. В браке родился сын Платон.

Нино Нинидзе младше Виторгана на 19 лет, но, похоже, возраст не мешает звездам наслаждаться компанией друг друга.

Напомним, что Максим Виторган ошеломил страшным заявлением: «Руки сломали…».

Как сообщала Politeka, Виторган после слухов о разрыве с любовницей опубликовал ее фото: «Змея».

Также Politeka писала, что Виторгана бросили перед свадьбой, стали известны пикантные детали: «Максим любил..».