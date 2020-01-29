Колишній чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган опублікував фото своєї коханої.

Фотографією з шанувальниками він поділився на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. На знімку актриса Ніно Нінідзе тримає щось у руках.

«Моя Радість. Що у Ніно в руках? Першого, хто вгадає, покличу в театр», - підписав знімок артист.

В коментарях шанувальники актора намагаються відгадати, що ж знаходиться в руках у Ніно. Із самих популярних варіантів: скакалка, еспандер, сосиски, сир, тісто. Деякі передплатники навіть вирішили, що в руках у дівчини пуповина. Насправді в руках у Ніно була змія. Про це артист повідомив пізніше в коментарях.

Зазначимо, що це перша фотографія з Ніно, яку Віторган опублікував після масштабних чуток про їх розставання, які просочилися в ЗМІ. До цього артист не коментував чутки про розставання з Ніно. Судячи з фото у пари все в порядку.

До речі, Ніно на своїй сторінці теж дала зрозуміти, що чутки в ЗМІ не зовсім правдиві. Вона опублікувала гарне фото з професійної студійної зйомки, підписавши його «На паркані теж написано».

Нагадаємо, що близько тижня преса активно обговорювала зраду Ніно і її вагітність. Приводом для чуток послужив пост Максима Віторгана про зраду. Зазначимо, що пара практично не намагалася заперечувати або коментувати чутки довгий час, тому в ЗМІ продовжували розглядати різні версії розставання артистів. Говорилося навіть, що Нінідзе зрадила Віторгану з режисером, у фільмі якого вона знімається.

Додамо, що шанувальники артиста не перестають порівнювати його кохану з колишньою дружиною, популярною телеведучою Ксенієй Собчак. Одні фолловери пишуть, що радіють за Максима і його нову дівчину, інші відзначають, що Ніно з Собчак не зрівняється.

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