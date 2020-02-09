Звезда сериала «Универ», российская актриса и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова рассказала о своей болезни

Фотографией с сыпью артистка поделилась на своей странице в Instagram, сообщает Politeka.

Кожевникова написала, что после того, как недавно переболела ветрянкой, у нее снова появились странные высыпания.

«Одно, два, пять, десять и с каждым днем все больше и больше... и исключительно на ребрах и животе! Начитавшись всякой информации подумала, что у меня опоясывающий лишай. И срочно, уже дважды за месяц, пришлось «выгнать» мужа из дома», - отмечает Кожевникова.

По ее словам, диагноз не подтвердился, поэтому вскоре муж снова вернулся домой.

«Хотя врачи так и не могут конкретно сказать что это. Чесалось страшно, хотя с помощью лекарства быстро прошло. P.S. Может у меня в подписчиках есть врачи дерматологи, кто сможет поставить диагноз», - добавила звезда, прикрепив к посту фотографию, на которой видна сыпь.

«Мария! Вы публичная личность! Простите ,но это глупо выставлять свои болячки на показ...», - отметила одна из подписчиц, явно недовольная тем фактом, что актриса показала свою сыпь на фото.

Но другие поклонники начали наперебой ставить диагнозы звезде.

«Ветрянкой можно болеть и второй раз», «Бывает что на нервной почве такое», «Опоясывающий коронавирус», «Маша это герпес», «Аллергическая реакция на какую либо ткань конкретной вещи из Вашего гардероба, как вариант», «Это псориаз. Оно не заразно, купите мазь в аптеке», «Коксаки?», «У меня было что-то похожее. Сказали нейродермит, прописали лечение», «А может быть это корь», - гадают фолловеры.

Кстати, Кожевникова не первый раз делится подробностями о своем здоровье. Она уже рассказывала о неудачных операциях и ветрянке, которой переболела недавно.

Напомним, что на Марию Кожевникову обрушилась беда, появилось тревожное обращение: "Нет сил...".

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