Російська зірка Марія Кожевнікова шокувала своїх шанувальників дивною публікацією

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, перед минулим Новим роком Марію Кожевникову вбила ретровирусная інфекція, через що вона була під крапельницею.

Перед головною ніччю року Марія Кожевнікова опублікувала в Instagram загадковий посаду і виклала архівний знімок, на якому зображена з опущеними вниз очима, а на обличчі можна побачити смуток.

Російська зірка дала зрозуміти своїм шанувальникам, що вона знову зіткнулася з серйозними проблемами.

"Ох, мої інста друзі! Вже другий рік поспіль грудень мені підкидає випробування", - поскаржилася Кожевнікова.

"У минулому році я з крапельницею зустрічала Новий рік, в цьому навіть взагалі поки не уявляю, що буде сподіваюся, впораємося і я все вам розповім, зараз навіть немає сил написати пост", – додала актриса в своєму Instagram, натякаючи, мабуть, на хворобу.

Передплатники відразу відреагували на публікацію і залишили зірці десятки коментарів з підтримкою.

"Маша, все буде добре! Ти дуже сильна!", - написала в коментарях її колега по цеху Валентина Рубцова.

Одна з прихильниць написала наступне: "Ну макіяж на місці значить все не так страшно". На це Марія Кожевнікова відповіла: "Фото, звичайно, зроблено не зараз. Інакше ви би мене злякалися".

Раніше ми повідомляли про те, що інша російська зірка Лера Кудрявцева залишилася без грудей. 48-річна телеведуча Лера Кудрявцева днями перенесла серйозну операцію із-за розриву грудного імпланта.

Виявилося, 15 років тому вона в одній з московських, нібито перевірених, з хорошою репутацією, клінік, зробила собі операцію по збільшенню грудей.

Лікар їй тоді сказав, що термін гарантії - довічний - і "хоч танком дави" нічого з імплантами не трапиться. Однак недавно з'ясувалося, що вже років 5-6 як один з них лопнула, і все це час силікон виливався "куди тільки можна".

Пластичний хірург Світлана Жаркова заявила, що інцидент з Лерою Кудрявцевою - виключення з правил. За її словами, телеведуча могла отримати серйозну травму в анамнезі і навіть не здогадуватися про неї.

Але фахівець в подиві, чому Лера Кудрявцева кілька років ходила з пошкодженими імплантами.

Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".

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