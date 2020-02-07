Не стало американської актриси і співачки Дайанн Торн

Вона найбільш відома українському глядачеві по ролі в популярному серед не одного покоління глядачів «Стар Треку». Одним з перших про це повідомило видання «The Hollywood Reporter».

Торн померла на 84 році життя в одній з клінік Лас-Вегаса, вона довгий час боролася з раком підшлункової залози. Смерть артистки підтвердив її чоловік, також артист Ховард Морер. Примітно, що пара прожила разом 44 роки.

Дайан Торн — народилася 14 жовтня 1943 року в Коннектикуті, провінційна дівчина марила великою славою Голлівуду, мега-популярності вона досягти не змогла, але глядачеві-любителю «специфічного» жанру - еротичні серіали – Торн добре знайома. Дайана Торн дебютувала в тематичному фільмі «Sin in the Suburbs» в 1964 році, де її партнеркою була Одрі Кембелл.

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Вона також знімалася в іншого жанру фільмах, зокрема, таких, як «Справжні чоловіки», «Шоу Мерва Гріффіна», «Арія»,«Кривавий шабаш», «Зіткнення», «Будинок чаклуна» і «Піноккіо» та інших.

Раніше ми розповідали про те, що в США несподівано помер популярний реп-виконавець Juice Wrld. За інформацією ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. 

врачи-медики

Раніше Politeka писала, що шоу «Останній герой» супроводжує справжнє прокляття. Вже багато учасників цього проекту померли. Першою жертвою стала російська співачка Жанна Фріске, яка померла від раку.

В 2018 році після тривалої хвороби померла переможниця 4 сезону проекту 55-річна Яна Волкова. У 2019 році померли артисти Децл і Юлія Началова, які також були учасниками цього шоу. Можливо, це просто збіг, але чергові трагедії не дають спокою тим, хто брав участь у зйомках цього проекту.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

Також Politeka писала, невтішна Дженніфер Лопес звернулася до людей: "Втратила чоловіка і дитину в один день".