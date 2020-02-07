Не стало американської актриси і співачки Дайанн Торн

Вона найбільш відома українському глядачеві по ролі в популярному серед не одного покоління глядачів «Стар Треку». Одним з перших про це повідомило видання «The Hollywood Reporter».

Торн померла на 84 році життя в одній з клінік Лас-Вегаса, вона довгий час боролася з раком підшлункової залози. Смерть артистки підтвердив її чоловік, також артист Ховард Морер. Примітно, що пара прожила разом 44 роки.

Дайан Торн — народилася 14 жовтня 1943 року в Коннектикуті, провінційна дівчина марила великою славою Голлівуду, мега-популярності вона досягти не змогла, але глядачеві-любителю «специфічного» жанру - еротичні серіали – Торн добре знайома. Дайана Торн дебютувала в тематичному фільмі «Sin in the Suburbs» в 1964 році, де її партнеркою була Одрі Кембелл.

Вона також знімалася в іншого жанру фільмах, зокрема, таких, як «Справжні чоловіки», «Шоу Мерва Гріффіна», «Арія»,«Кривавий шабаш», «Зіткнення», «Будинок чаклуна» і «Піноккіо» та інших.

Раніше ми розповідали про те, що в США несподівано помер популярний реп-виконавець Juice Wrld. За інформацією ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер.

Раніше Politeka писала, що шоу «Останній герой» супроводжує справжнє прокляття. Вже багато учасників цього проекту померли. Першою жертвою стала російська співачка Жанна Фріске, яка померла від раку.

В 2018 році після тривалої хвороби померла переможниця 4 сезону проекту 55-річна Яна Волкова. У 2019 році померли артисти Децл і Юлія Началова, які також були учасниками цього шоу. Можливо, це просто збіг, але чергові трагедії не дають спокою тим, хто брав участь у зйомках цього проекту.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

Також Politeka писала, невтішна Дженніфер Лопес звернулася до людей: "Втратила чоловіка і дитину в один день".