Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк покрасовалась в компании своего коллеги

Звездная фотограф позировала в черных чулках. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram эксперта в мире моды и модельного скаута Сергея Никитюка.

Так на новом опубликованном снимке Плакидюк и Никитюк позируют у зеркала: на даме чулки или колготы, яркий мейк у Сони на лице - не заметить невозможно, также на артистке черное, вероятно, платье и никидка с "королевским" воротом.

Сергей был в белой футболке и штанах, оба эксперта популярного в Украине фэшн-шоу "Топ-модель по-украински" кривляются на камеру.

Под постом немало комментов о яркой - пышной - укладке Сони, манере поведения звездного фотографа, а также о раскрепощенности артистов:

"Вау"

"Дали жару, конечно"

"Супер"

Как сообщалось ранее, популярный в Украине ТВ-проект "Топ-модель по-украински" на Новом канале открыл несколько перспективных моделей. Одна из участниц на кастинге рассказала о всех «прелестях» закулисья и главное – о том, как проект повлиял на нее и об изменениях в личной жизни.

25-летняя Катя Куличенко родом из Запорожья, стройная блондинка не обладательница «ангельского» личика, но модный скандинавский типаж – рослая, светлокожая, с выразительными «резкими» чертами лица. Владелица салона красоты в родном городе, она решила попытать счастье на популярном проекте и дошла до финала, покинув шоу, когда началось «все самое интересное». На кастинге проекта девушка рассказала организаторам о своей непростой личной жизни и опровергла многие слухи касательно ее токсичных отношений с бойфрендом:

«Я стала намного уверенней в себе. Раньше, когда влюблялась, у меня просто сносило крышу, но благодаря проекту осознала, что нужно любить в первую очередь себя. Я стала к себе лучше относиться...». По ее словам, за семь лет предыдущих отношений парень ее унижал и оскорблял, однако она опровергла слухи о том, что ее били:

«Ему бумерангом вернулось его плохое отношение ко мне. Но после седьмой серии (на проекте имел место быть инцидент – драка Кати с участницей Аминой, - Ред.) люди начали писать: "Он мало тебя бил и зря не пробил тебе голову". Еще раз повторюсь: он меня никогда не бил. Наверное, с того момента у бывшего жизнь изменилась в лучшую сторону. Он стал хорошим, а я с*укой», - сказала она « КП ».

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