Российская телеведущая, светская львица Ксения Собчак обсудила фигуру своей бывшей подруги, телеведущей Тины Канделаки

Как передает Politeka, разговор о Тине произошел на шоу «Вечерний Ургант». Собчак, пришедшая к Урганту в гости, согласилась сыграть в игру, где нужно было выбирать из двух зол меньшее. Ургант спросил, что выберет Собчак: жениться на Тине Канделаки или стать крестницей президента Монголии. Собчак решила выбрать последнее.

«Канделаки сколько бы в спортзале не занималась, все равно это выглядит так себе… Поэтому я лучше Монголию выберу», - отметила она.

Ургант со смехом отреагировал на комментарий Собчак.

«Оооо. Вот она пошла собчатина настоящая. Классическая Собчак. Вот они – оскорбления женщин. А могла бы сказать: я люблю Тину», - шутя отметил ведущий под бурные аплодисменты.

Также Ксении попался вопрос о ее муже, режиссере Константине Богомолове. Ведущий спросил, пожертвует ли Собчак режиссерским талантом Богомолова или предпочтет, чтобы у нее росли усы, от которых никогда нельзя будет избавиться. Собчак сказала, что талант мужа важнее, а к усам и привыкнуть можно.

Интересно, что коварные вопросы ведущий и его гостья задавали друг другу по очереди. Урганту тоже досталось несколько смешных вопросов. Так, ему предложили стать тайным любовником Аллы Пугачевой или не иметь с ней отношений, но иметь статус ее любовника по мнению общественности.

Ургант выбрал второй вариант, отметив, что он присоединиться к клубу Филиппа Киркорова и Максима Галкина.

В конце передачи Собчак также вспомнила, что в молодости Ургант работал ведущим в стриптиз-клубе. Звезда заявила, что однажды была на шоу, которое он вел. Правда, Ургант ей не поверил и постарался высмеять эту ситуацию.

Напомним, что Ксения Собчак вправила мозги Скабеевой в прямом эфире: видео "схватки".

Как сообщала Politeka, Собчак засветила лишнее прямо во время танцев, видео слили в сеть.

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