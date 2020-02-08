Російську журналістку, ведучу й екс-кандидата в президенти Російської Федерації Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності

Приводом для чуток стало відео, зняте під час традиційного вечора у власниці ювелірного бренду Яни Расковаловой, яке гуляє в соцмережах, передає Politeka.

На ньому Ксенія Собчак танцює, піднімаючи руки, а тонка тканина сукні підкреслює кругленький живіт. Відзначимо, що на тлі нової хвилі чуток про цікаве положення сама Ксенія поки що зберігає мовчання.

Вперше про можливу вагітність журналістки заговорили ще у вересні минулого року після її весілля з режисером Костянтином Богомоловим.

Тоді вона заявила, що домисли не відповідають дійсності і досить різко висловилася у бік тих, хто поширює плітки про неї.

У Собчак вже є одна дитина – чотирирічний син від першого чоловіка Максима Віторгана на ім'я Платон. Хлопчик народився 18 листопада 2016 року.

Раніше ми писали про те, що Ксенія Собчак спритно поставила на місце російських пропагандистів.

Вона з'явилася в програмі «60 хвилин», яку ведуть Ольга Скабеева і її чоловік Євген Попов, де обговорювалася чергова страшилка пропагандистів в особі НАТО.

В кадрі Собчак намагається дізнатися, що ж Росія має проти Північно-Атлантичного альянсу і чому він повинен напасти на РФ.

«Чому ви вважаєте, що це має статися? Ми самі є на сьогоднішній момент агресорами у світі. Ми захоплюємо чужі території в порушення міжнародних договорів, ми ведемо війни так чи інакше на інших територіях», – заявила Собчак.

Нагадаємо, що Собчак розлютила росіян жартом про коронавірус, «заразила багатьох».

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак зчепилися з Бородіною через елітну квартиру, такого скандалу ще не було: "державний переворот".

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