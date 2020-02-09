Певец Том Нойвирт - звезда "Евровидения" Кончита Вурст - покрасовался на сцене в белье

На новом опубликованном Кончитой Вурст видео она предстала в ботфортах и куртке на голое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Евровидения-2014".

Откровенный ролик со сценического выступления Кончиты Вурст обескуражил ее поклонников. Некоторые в комментариях под постом отметили, что Том "просто порвал всех своим видом" - вероятно, фан звезды, был на том концерте.

Помимо прочего, Кончита Вурст в мужском образе, но при женской обуви - темных ботфортах, красовалась на сцене в высоких черных трусах-шортиках и "олимпийке".

Звезда-трансгендер старательно пел и всячески старался контактировать с публикой, последняя - отблагодарила певца апплодисментами.

Ранее сообщалось о том, что Кончита Вурст предстала, вероятно, полностью раздетой и в постели. Артист игриво улыбается на камеру, при этом видна его волосатая грудь да и вообще "густая" растительность на лице и теле. Некоторые поклонники даже назвали Тома "монстром", намекая то ли на его отменную физическую форму и накачанную грудь, то ли артист без эпиляции напомнил им мультяшного "волосатого" персонажа.

Были и такие, которым образ Кончиты Вурст не понравился - фаны сочли фото слишком банальным и написали, что это немного не похоже на того "глубокого" артиста, которого они знают.

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