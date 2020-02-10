Популярная украинская певица Настя Каменских удивила своим внешним видом в компании своего мужа известного рэпера Потапа

Как сообщает Politeka.net, звездная парочка Потап и Настя Каменских воссоединились в Киеве после небольшой разлуки. Так, продюсер побывал в ОАЭ, пока Настя ждала его дома в Киеве.

Во время своего пребывания за границей, Потап часто публиковал снимки жены, а в подписях писал, как сильно по ней скучает. И вот, на страничке Потапа появилось долгожданное фото с любимой – рэпер вернулся в Киев, чтобы быстрее обнять и поцеловать любимую.

Настя Каменских встретила своего звездного мужа в повседневном образе, при этом на ее лице нет ни грамма макияжа, певицу буквально не узнать. Совместное фото опубликовал Потап на своей страницы в Instagram.

На снимке парочка позирует на крыльце своего загородного дома, выглядят они при этом очень счастливыми и окрыленными. Семейка может похвастаться стильным луком. Рэпер выбрал для пргулки с женой серое пальто с анималистическим принтом, джинсы светлого оттенка, толстовку и шапку с логотипом своего продюсерского центра MOZGI.

Настя оделась не менее стильно и обворожительно. На ней классическое пальто нежного оттенка, джинсы-скинни, белая толстовка и кроссовки на широкой платформе. При этом она совсем не накрашенная.

Пользователи сети были рады, заметив новый снимок сладкой парочки. Они оставили для них множество хвалебных комментариев.

"Вместе вы просто бомба. Просто идеальная пара вам бы ище деток трое и будите самой великолепной парой украинского шоу-бизнеса", "Какие вы милые и красивые ❤️", "Как же вы подходите друг к другу ❣️", "Классные 😻😻😻😻 любимая пара ❤️", "Очень крутые!🔥

Наблюдаем за вами и душа радуется 😍❤️", "Ааааа Какие милые 😽😽😽".

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год.

Как еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев.

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное.