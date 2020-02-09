Українська співачка Настя Каменських вразила шанувальників відвертим відео

Як повідомляє Politeka.net, Настя Каменських любить провокувати українську публіку провокаційними фото і відео. Артистка може легко дозволити собі позувати не тільки в крихітному бікіні і білизні, але навіть зовсім голою.

Відверті знімки завжди викликають бурю обговорень, але співачка спокійно реагує на критику і зізнається, що практично ніколи не читає коментарі під своїми фото. Так, на свіжому відео артистка постала перед фанатами у всій красі.

На новому відео дівчина танцює запальний танець і демонструє соковиті форми в білому купальнику, який вигідно відтіняє її золотаву шкіру і темне волосся. На обличчі Каменських немає ні грама макіяжу, що не заважає їй виглядати неймовірно привабливою. 

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У другій частині відео дівчина перемістилася з екзотичного пляжу в засніжені гори. Для прогулянки вона обрала спортивні штани і світшот з великим принтом. На верх вона накинула коротку шубку ніжного кремового відтінку.

В коментарях фани NK захопилися її апетитними формами, вони залишили чимало відвертих компліментів на адресу спокусливої гарячої красуні.

"Ідеальна фігура ,дивитися приємно ,мені ти люба ❤️", "Настя супер❤️❤️❤️", "Красивий перехід!!! супер!!!💐🔥❤️", "Супер! Фігурка класна!", "Ідея ,Клас 😻😻😻 шикарна фігурка🔥", "Супер фігурка 👍👍👍".

Також раніше повідомлялося, що Анна Завгородня і Настя Каменських часто з'являються разом на публічних заходах, а після викладають спільні фото на своїх сторінках у соцмережах. 

Крім того, зірка часто з'являється в одязі від бренду кращої подруги. Теплої осені дівчата також провели час на тренуваннях, які проходили на свіжому повітрі на Девичь-Гори в Києві. 

А сьогодні Настя вирішила показати в Сторі кадри, які опублікувала її подруга і нагадавши тим самим, як Каменських виглядала більш 3-х і 5 років тому.

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