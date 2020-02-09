Дженнифер Лопес с женихом пригласили в гости экс-членов британской королевской семьи

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри находят себе новых друзей вне дворца. Так, супруги впервые появились на официальном мероприятии после своего переезда в Канаду. Они прилетели в Майами, где Герцог Сассекский произнес речь саммите по инвестициям JPMorgan 7 февраля.

На этой встрече была голливудская актриса и бизнесвуман Дженнифер Лопес со своим женихом Алексом Родригесом. Они подружились с Меган и Гарри, и даже поужинали вместе в роскошном ресторане.

«Гарри и Меган быстро сошлись с Дженнифер и Алексом. Джей Ло с радостью пригласила супругов вместе с сыном Арчи в свой особняк в Майами», — передал The New York Post слова инсайдера.

Меган Маркл всегда мечтала стать ближе к Голливуду, и похоже, ее мечты скоро воплотятся в реальность.

Также стоит отметить, что герцоги Сассекские могут появиться на церемонии вручения «Оскар», чтобы вручить одну из наград. Пока официально эта информация была не подтверждена.

Напомним, что Меган Маркл раскритиковали за ее слезы перед журналистами. Известный британский ведущий Джереми Кларксон публично посоветовал Меган Маркл взять себя в руки. Герцогиня Сассекская во время рассказа о тяжелой судьбе и ежедневной работе членов британской королевской семьи дала волю чувствам и снова попала под волну критики. Телеведущий жестко поставил герцогиню на место.

«Все плачут. Все плакали, когда принцесса Диана погибла. Но главное правило – это взять себя в руки. Все должны это сделать. Так что, Меган Маркл, возьми себя в руки», – посоветовал девушке Кларксон.

Также мы писали, что весной этого года британский принц Гарри и его жена Меган Маркл полностью сложат с себя полномочия и переберутся в Канаду. Вопрос охраны в новом государстве до сих пор обсуждается. Канадцы выступили против того, чтобы оплачивать услуги для герцогов Сассекских. И это неудивительно, ведь услуги 15 офицеров Скотленд-Ярда, а также местных полицейских, которые должны обеспечивать безопасность Гарри и Меган, стоят очень дорого.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.