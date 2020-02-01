Украинская певица и экс-ВИА Гра Надежда Мейхер похвасталась роскошными формами в откровенном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Одиночество», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Мейхер позирует в одном боди и чулках, демонстрируя всех роскошные от природы формы.
Обратим внимание, что поклонники Мейхер не смогли высказаться об идеальном теле кумира – фотографией она поделилась в Сторис.
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Как сообщалось ранее, экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер рассказала о своей любви к литературе.
Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам Мейхер, любовь к чтению ей привил дедушка, который читал очень много газет, журналов и книг.
«А я с большим интересом наблюдала за этим процессом. Правда, когда мне на глаза попалась книга «Лолита», автор Владимир Набоков, дедушка, увидев в моих руках эту книгу забрал. Решив, что для десятилетней внучки она слишком «взрослая».)))) Поэтому я стала читать что-то более приличное», - рассказала забавную историю Мейхер.
По словам певицы, она очень любит поэзию, особенно, Александра Блока. Мейхер признается, что влюбилась в его творчество еще в детстве, хотя в школьной программе поэта не было. Женщина также поделилась с поклонниками своим любимым стихотворением Блока, которое, по ее словам, стало жизненным девизом.
Напомним, что соблазнительная Мейхер показала достоинство в откровенном платье: мужчины будут в восторге.
Также Politeka писала, что Мейхер не смогла скрыть аппетитные формы под платьем, кадры облетели сеть.
А еще Politeka сообщала, что Надежда Мейхер показала свой необычный фетиш на камеру.