Популярная украинская исполнительница Надежда Мейхер показала идеальную фигуру в откровенном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Страсть», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Мейхер позирует в откровенном красном платье, выставив напоказ идеальное тело и формы. Как можно заметить, под платьем красуется темное белье.

При этом звезда элегантно задрала платье и показала стройные ноги. Однако поклонники звезды не смогли высказаться об идеальном теле кумира – кадры Мейхер выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер рассказала о своей любви к литературе.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам Мейхер, любовь к чтению ей привил дедушка, который читал очень много газет, журналов и книг.

«А я с большим интересом наблюдала за этим процессом. Правда, когда мне на глаза попалась книга «Лолита», автор Владимир Набоков, дедушка, увидев в моих руках эту книгу забрал. Решив, что для десятилетней внучки она слишком «взрослая».)))) Поэтому я стала читать что-то более приличное», - рассказала забавную историю Мейхер.

По словам певицы, она очень любит поэзию, особенно, Александра Блока. Мейхер признается, что влюбилась в его творчество еще в детстве, хотя в школьной программе поэта не было. Женщина также поделилась с поклонниками своим любимым стихотворением Блока, которое, по ее словам, стало жизненным девизом.

Напомним, что соблазнительная Мейхер показала достоинство в откровенном платье: мужчины будут в восторге.

Также Politeka писала, что Мейхер не смогла скрыть аппетитные формы под платьем, кадры облетели сеть.

А еще Politeka сообщала, что Надежда Мейхер показала свой необычный фетиш на камеру.