Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала фото с отдыха

На фото Добкина показывает себя в зеленом купальнике. Алла позировала в этот раз на фоне песка на пляже. Она решила в этот раз сделать селфи, при этом закрыла один глаз. Стоит отметить, что купальник был довольно узким для девушки, ведь через него кое-что можно было увидеть. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какое самое любимое увлечение?)" - написал фанат вопрос Алле. Добкина ответила, что любит спорт и бокс.

Никто не смог поставить лайки или прокомментировать фотографию. Ведь она была опубликована в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что 26-летняя Алла Добкина, дочь известного украинского политика Михаила Добкина без тени смущения делится откровенными снимками в сети.

На этот раз красотка выложила в своем микроблоге в Инстаграм фото, сделанное в авто. С блестящим от пота лицом и с несколько растрепанным видом Алла позировала на глазах у маленького сына, находившегося на заднем сидении. Девушка подняла одну руку, дотронувшись к волосам, а в другой - держала телефон, чтобы сделать селфи. Также традиционно, как и на многих других предыдущих фото, Добкина сделала губы "уточкой". А от ее томного взгляда мурашки по телу.

Сообщалось, что дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, опубликовала новый снимок с отдыха.

На одном из новых снимков красотка похвасталась роскошной фигурой - тонкой талией, пышной грудью и стройными ножками.

Алла позировала в купальнике бежевого цвета, подняв руки кверху. Девушка накинула на себя рубаху. Ее образ завершали браслеты, цепочка с крестиком, модные очки и шляпка.

Дочь Добкина сделала губы уточкой, приподняв подбородок.

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