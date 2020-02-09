Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала новый кадр с отдыха в Испании
На фото Леонила позирует в платье. Другой одежды на модели не видно. Гузь в этот раз решила показать себя с распущенными волосами, которые были спереди. Она сидела на зеленом диване, который стоял у стены. На фоне можно увидеть растительность. Известно, что Леонила сейчас отдыхает в Испании. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Из крайности в крайность. Почти без макияжа", - написала под фото Гузь.
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Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и оставили несколько комментариев:
"Красивые глаза", "Так вообще супер", "Природная красота".
Ранее мы сообщали, что 21-летняя Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина 2018", радует поклонников успехами в модельном бизнесе и охотно делится откровенными снимками.
Красотка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором она предстала в весьма пикантном образе. Ради жаркого фото девушка изогнулась в соблазнительной позе: одной ногой стоит на колене, другую согнула, а руками обхватила себя за пояс. При этом модель забыла надеть штаны, взбудоражил поклонников открывшимся видом на ее сочные прелести. "Гладкие" ножки модели могут свести с ума кого угодно.
На ней боди черного цвета, дутая курточка золотистого оттенка и ботинки с массивной подошвой. Волосы Леонилы собраны в хвост, а на лице яркий макияж.
Сообщалось, что обладательница титула "Мисс Украина 2018" позировала с известным телеведущим и комиком.
20-летняя Леонила Гузь в светлой водолазке и джинсах, с распущенными волосами и искрометной улыбкой позирует в объятьях скандально известного Алексея Дурнева - телеведущего и любителя эпатировать публику.
На лице модели виден умеренный дневной макияж, на фото она выглядит довольной и - или счастливой. При всем при этом Алексей обнял девушку и вероятно целует ее в висок или ухо.
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