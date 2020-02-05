Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь позировала в очень коротком наряде

Модель опубликовала снимок, на котором показала свои идеальные формы, пишет Politeka.net.

Звезда была, вероятно, в черном боди, которое выделило роскошную грудь Гузь и ее тонкую талию.

Поверх нее был необычно надет пиджак. Модель засунула руку в один рукав. Наряд она подвязала на талии черным поясом с надписью. Надетый таким образом пиджак едва ли скрывал, поэтому Леонила засветила лишнее, просто: "Ну, ничего себе!".

На ногах девушки красовались массивные ботинки и белые носки.

Макияж с акцентом на глаза завершил образ.

Модель расставила широко ноги и смотрела вбок.

Судя по надписи: "#backstage", представленное фото было сделано во время одной из фотосъемок.

За девять часов пост собрал более 1000 лайков. Пользователи сети, в основном, оставили под записью смайлики и всего несколько других комментариев.

"💣💥 Шикарный образ 🖤🌹", - написал один из пользователей.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала, сидя на краешке кресла одного из заведений.

Модель выбрала для выхода короткое блестящее платье с большим декольте.

Девушка раскинула свои стройные ровные ножки в красных туфлях. Завершили ее идеальный образ аксессуары и смелый макияж.

За 10 часов пост Леонилы прокомментировали много пользователей, а более 4000 поставили отметку "Нравится".

Напомним также, что Леонила Гузь прикрыла обнаженную грудь руками во время съемки.

Также она стояла в прозрачных колготах в сетку и в платке на бедрах с бахромой.

На лице модели виден яркий макияж, волосы свои знаменитость распустила и пронзительно смотрела в камеру.

Фолловерам очень понравился такой эффектный кадр украинской красавицы и они завалили ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Леониле Гузь исполнился 21 год, и поэтому она решила показать фото, на котором красуется в кожаном костюме. При всем при этом, артистка засветила нижнее белье на фото - в кадре оно выглядело, как запланированный элемент дерзкого образа модели.

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