Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, показала новый сценический костюм

На фото Лобода позирует в больших черных сапогах со стразами, коротких шортах и топе. А также пиджаке, рукава которого в конце сделаны в виде перьев или чего-то подобного. На голове у Светланы была шляпа с несколькими вставленными перьями. Певица была в очках и с распущенными волосами. Образ получился очень интересным и зажигательным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии. Все из-за того, что он был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что популярная певица Светлана Лобода, которая активно строит свою карьеру в РФ, продемонстрировала откровенный образ на сцене.

В этот раз звезда начала праздновать предстоящий День влюбленных заранее. 8 февраля отгремел концерт Big Love Show, где она выступила в провокационном наряде.

Так, Светлана Лобода решила, что в день, который посвящается любви, необходимо появиться на публике в образе соблазнительного ковбоя. На ней высокие сапоги на каблуке, черный кружевной топик с глубоким вырезом, кожаная курточка, ковбойская шляпка и облегающие штаны. Певица стоит на темной сцене, а свет от софитов лишь освещает ее силуэт.

Сообщалось, что известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, похвасталась новыми кадрами с отдыха.

На фото Светлана позирует практически без одежды, прикрыв тело только розовым купальником и большими солнцезащитными очками. Лобода одной рукой взялась за них, а второй, скорее всего, делала селфи. Можно также увидеть ногу певицы, которая оказалась в песке. На фоне виднеются пальмы и зонты от солнца, а также стульчики.

Напомним, Лобода в платье задрала ногу и показала все, что можно

А еще Politeka сообщала, что Лобода устроила влажную тренировку во время отдыха

Также Politeka сообщала, что Лобода в одном белье прогулялась по жарким улицам



