Известная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила откровенной выходкой при подготовке к концерту

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Большое любимое шоу», - говорится в подписи.

На снимке Лобода позирует в платье и лосинах, задрав при этом ногу просто до неприличия. Кк можно заметить, она почти достала ней до головы.

Уточним, что ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадр исполнительница выбросила у себя в Сторис.

До этого артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном сплошном купальнике с леопардовым принтом.

Так, Лобода показала чувственный снимок, снятый на берегу моря возле небольшой пляжной «башни». Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру, а на плече у исполнительницы – грубая черная куртка-косуха. Волосы дивы распущены без каких-либо укладок.

Поклонники тут же принялись комментировать новый пост, ведь фигура и подписи под снимками от звезды не оставляют никого равнодушным.

Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью

А еще Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве