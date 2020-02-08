Известная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила откровенной выходкой при подготовке к концерту
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Большое любимое шоу», - говорится в подписи.
На снимке Лобода позирует в платье и лосинах, задрав при этом ногу просто до неприличия. Кк можно заметить, она почти достала ней до головы.
Уточним, что ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадр исполнительница выбросила у себя в Сторис.
Как выглядит самый красивый преступник в мире: "шикарный мужчина", топ фото
Фото юной возлюбленной Балана покорили сеть: "Тина больше не нужна"
Облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное: "Проклятие Заворотнюк..."
В дома украинцев начнут проникать без полиции и разрешения: что задумали в Раде
До этого артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном сплошном купальнике с леопардовым принтом.
Так, Лобода показала чувственный снимок, снятый на берегу моря возле небольшой пляжной «башни». Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру, а на плече у исполнительницы – грубая черная куртка-косуха. Волосы дивы распущены без каких-либо укладок.
Поклонники тут же принялись комментировать новый пост, ведь фигура и подписи под снимками от звезды не оставляют никого равнодушным.
Напомним, похудевшая Лобода поразила цветущим видом на отдыхе
Также Politeka сообщала, что Лобода удивила счастливым видом рядом с повзрослевшей дочерью
А еще Politeka сообщала, что знойная Лобода показала сочное тело в коже и кружеве