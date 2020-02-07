Известная украинская певица Светлана Лобода показала новые фотографии с отдыха, где она с дочерью

На фото Светлана позирует в обтягивающем закрытом купальнике с открытой спиной. Благодаря нему и позе можно легко оценить формы певицы. Она сидела на коленках на лежаке и целовала дочь. Лицо она прикрыла одной ладонью. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фоне можно увидеть песок и пальмы, а также зонты и другие лежаки. Видно, что Светлана продолжает наслаждаться отдыхом и уже достаточно сильно загорела.

"Рай здесь...и он на земле", - написала Лобода под фото.

Фанаты успели поставить почти 200 тысяч лайк

ов и написали множество комментариев:

"Разве есть на свете любовь сильнее, чем материнская?!?", "Купальник с твоих глаз", "Как же мне нравятся такие нежные фото.. Маленькое солнышко! А вы Просто Звезда!", "Это очень милые фото", "Вот оно - настоящее счастье", "Знакомый купальник", "Боже мооой❤️ пусть Ваше счастье длится вечно", "Какая фотография...аж мурашки", "Нескончаемая любовь...", "Какая Тиля конфетка", "Тильда сбоку на вас очень похожа", "Грациозная как лань!".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, похвасталась новыми кадрами с отдыха.

На фото Светлана позирует практически без одежды, прикрыв тело только розовым купальником и большими солнцезащитными очками. Лобода одной рукой взялась за них, а второй, скорее всего, делала селфи. Можно также увидеть ногу певицы, которая оказалась в песке. На фоне виднеются пальмы и зонты от солнца, а также стульчики.

"Шэрон Стоун: «Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее». Надеюсь Вы также считаете , девочки", - написала Света под фото.

Напомним, Линдеманн едет на родину Лободы, позабыв о Rammstein

А еще Politeka писала, что Лобода показала, с кем на самом деле развлекается на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Лобода едва удержала пышные формы в облегающем белье



