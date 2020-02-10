Участники и в этот раз сумели удивить

На шоу "Голос країни" продолжаются слепые прослушивания

В воскресенье, 9 февраля, прошел четвертый выпуск проекта, пишет Рoliteka.net. Чем запомнился эфир, читайте далее.

Не менее запоминающееся выступление было у 24-летней Аси Хорошун. Девушка работает на нескольких работах, в том числе, уборщицей в цирке. Все тренеры повернулись во время исполнения девушкой песни "Нас не догонят" группы "Тату". В итоге Ася выбрала тренера Монатика.

25-летний Николай Свид приехал из города Славутич. Парень заботится о своей маме, у которой отказали две почки. Чтобы поддержать ее финансово, он работает в караоке. Во время исполнения песни "Снег" Ирины Билык к нему повернулись Потап и Насти Каменских и Дан Балан. Парень остановил выбор на первых.

Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук тоже пришел на слепое прослушивание. Он исполнил рэп-хит "Time to Say Goodbye". Тина Кароль, Монатик и Потап с Настей повернулись к Владимиру. Но, как выяснилось, это был просто розыгрыш, и и никого из тренеров шоумен не выбрал.

Киевлянка Екатерина Чемезова - звезда корпоративов. Она исполнила песню Майли Сайрус "Nothing Breaks Like a Heart". Девушка выбрала Монатика.

27-летний Юрий Самовилов из Донецка растрогал Тину Кароль до слез. Парень работает сценаристом популярных музыкальных проектов канала 1+1 "Голос страны" и "Танцы со звездами". Во время исполнения песни Стинга "Englishman in New York" все тренеры повернулись, кроме Дана Балана. Самовилов признался, что боится Тину, хотя хочет к ней в команду. Эти слова довели звезду до слез: "Никто не понимает, как это — быть сильной женщиной", - сказала Тина.

Одним из ярких участников стал Артем Семенов, который 10 лет назад участвовал в шоу "Украина имеет талант". Сейчас он занимался домашним фермерством, но решил вернуться в шоу-бизнес. Семенов спел "Лебединую верность". На его исполнение повернулись Тина Кароль и Потап с Настей. Артем решил пойти в команду первой.

Напомним о скандале на Голосе країни: фаворитка Дана Балана в шаге от изгнания, «проникла в…»

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