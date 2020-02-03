В третьем эфире прослушиваний на проекте «Голос країни-10» было очень жарко. Чем же запомнился выпуск, читайте далее

Стоит отметить, что сезон уже ознаменовался тем, что в нем учавствуют много иностранцев, пишет Politeka.net. Звездным ренерам: Тине Кароль, Дану Балану, Монатику, Потапу и Насте Каменских - приходится несладко в борьбе за самые хорошие голоса.

Первым участником третьего эфира стал 16-летний Виталий Окс из Львова. Парень с трех лет начал серьезно заниматься музыкой и поэтому среди сверстников стал "белой вороной", подвергаясь буллингу. На проект он пришел вдохновить людей, которых также унижали. В итоге парень выбрал команду Тины Кароль.

Дан Балан стал тренером Евгения Анишко, который в 2000-х пел в группе "Четыре Короля". Сейчас мужчина дублирует кино и мультфильмы и преподает вокал в Институте музыки имени Глиера.

Тина Кароль вспомнила мужчину, сказав, что училась вместе с ним и ходила к нему в гости в общежитии.

"Не ревнуй меня, Дан!", - флиртуя, сказала певица.

Из Китая в Украину прибыл Сюй ЧуаньЮн, дабы поучиться вокалу. Парень явлется студентом Киевского Института музыки имени Глиера. Юн учил украинский язык, чтобы попасть в проект. Китаец спел песню «Океана Эльзы» «Не твоя війна».

После того, как судьи развернули кресла, Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль: "Я в восторге от тебя!", - сказал он.

В итоге Юн выбрал команду Дана Балана.

Монатика выбрал Руслан Опанасенко из Киева который работает в детском театре. Он исполнил песню Земфиры «Искала».

Индира Едильбаева приехала из Алматы (Казахстан). Она спела «Мелодію» группы THE HARDKISS и развернула все тренерские кресла. В итоге девушка выбрала команду Дана Балана.

В команду Потапа попала профессиональная модель Екатерина Степура. Она спела «Don't kill my vibes».

Анна Боршовская заставила развернуться Монатика, Потапа и Настю Каменских.

Девушка рассказала, что работает в караоке, Настя вышла и они спели «Обіцяю». В итоге Анна выбрала команду Каменских.

Экосексуал Владислав Семенов исполнил песню «Dancing on my own», в результате развернув кресла Дана Балана, Тины Кароль и Монатика.

Дан Балан не понял, что значит "сексуальность" парня и позицию участника. По мнению тренера, Семенов бросается словами. Из-за этого конфликта, артист отозвал свй голос.

В итоге парень попал к Монатику.

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