Российская певица Кристина Орбакайте, дочка артистки Аллы Пугачевой, показала, как отдыхает с семьей
Как передает Politeka.net, звездная исполнительница покрасовалась в домашней уютной атмосфере со своим супругом и дочерью.
На снимке семья позирует, сидя на, вероятно, диване, под пледом - чета смотрела церемонию вручение "Оскар". Стоит отметить, что 7-летняя дочь Орбакайте и Земцова Клавдия - заметно повзрослела. Фолловеры Кристины отметили, что на свою звездную мать - девочка не очень-то и похоже, а вот на отца - 41-летнего бизнесмена Михаила Земцова - невероятно.
Как известно, Клавдия родилась в США, штат Флорида. Девочка очень любит проводить время с семьей, а ранее Кристина показывала, как малышка помогает ей готовиться к выступлению.
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Так на публикованных кадрах певица выглядит сдержанно, правда, одежда немного мрачновата.
Главное, что на видео заслуженная артистка РФ засветила свою дочь Клавдию. Девочка была рядом со своей знаменитой мамой в гримерке. Девчонки "наводили красоту" у зеркала, в том числе - наносили на лица макияж. Кристина даже немного строго сказала дочери на этот счет, мол, "Не перебарщивай!".
Многие в подписи Орбакайте к ролику узрели короткий отрывок из песни легендарной Аллы Пугачевой, которая та, в свою очередь, когда-то посвятила ее Кристине "Доченькая моя".
Теперь уже возле 48-летней Кристины красуется ее взрослеющая дочь, которая, кстати сказать, на свою мать не так то и похожа внешне - больше на отца, 41-летнего бизнесмена Михаила Земцова.
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