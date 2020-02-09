Колишній чоловік російської телеведучої Ксенії Собчак актор Максим Віторган запостив відверті знімки зі своєю новою коханою

Як повідомляє Politeka, фото він опублікував у сторіз на своїй сторінці в Instagram. На першому знімку російська актриса з грузинським корінням Ніно Нінідзе полулежить на пірсі на тлі води. Максим заліз зверху і обійняв її за талію. Варто відзначити, що фото виглядає дуже дивно і відверто.

«Хочеться літа. Хочеться сонця. Хочеться моря», - підписав сториз Віторган.

На другій сторіз актор теж зображений із Ніно. Цей знімок вийшов не менш відвертим. На ньому Ніно і Максим лежать в обнімку на ліжку. Ніно обіймає Віторгана, а він впирається обличчям в її шию. Дівчина лежить у майці на тонких бретелях. На спині у актриси видно татуювання у вигляді величезної квітки.

«Підйом переворотом», - підписав артист фото.

Нагадаємо, що не так давно в ЗМІ активно гуляли чутки про розставання пари. Приводом для чуток став пост Максима про зраду. Тоді журналісти озвучували кілька версій розставання, включаючи зраду Нінідзе. Але, як бачимо, зірки досі разом і дуже близькі. Свою близькість, схоже, вони не мають наміру приховувати від шанувальників.

Як відомо, Максиму Віторгану 47 років. Він уже тричі був одружений. Перший раз він одружився на актрисі Вікторії Верберг, яка була старша його на 9 років. У шлюбі народилося двоє дітей. Другий шлюб з маркетологом Наталією практично не висвітлювався пресою. У 2013 році Віторган одружився на Ксенії Собчак. В шлюбі народився син Платон.

Ніно Нінідзе молодше Віторгана на 19 років, але, схоже, вік не заважає зіркам насолоджуватися компанією один одного.

Нагадаємо, що Максим Віторган приголомшив страшною заявою: «Руки зламали…».

Як повідомляла Politeka, Віторган після чуток про розрив з коханкою опублікував її фото: «Змія».

Також Politeka писала, що Віторгана кинули перед весіллям, стали відомі пікантні деталі: «Максим любив..».