Російська телеведуча, світська левиця Ксенія Собчак обговорила фігуру своєї колишньої подруги, телеведучої Тіни Канделакі
Як передає Politeka, розмова про Тіну відбулася на шоу «Вечірній Ургант». Собчак, яка прийшла до Урганта в гості, погодилася зіграти в гру, де потрібно було вибирати з двох зол менше. Ургант запитав, що вибере Собчак: одружуватися з Тіною Канделакі або стати хрещеницею президента Монголії. Собчак вирішила вибрати останнє.
«Канделакі скільки б у спортзалі не займалася, все одно це виглядає так собі… Тому я краще Монголію виберу», - зазначила вона.
Ургант зі сміхом відреагував на коментар Собчак.
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«Оооо. Ось вона пішла собчатина справжня. Класична Собчак. Ось вони – образи жінок. А могла б сказати: я люблю Тіну», - жартома зазначив ведучий під бурхливі оплески.
Також Ксенії попалося питання про її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова. Ведучий запитав, чи пожертвує Собчак режисерським талантом Богомолова або віддасть перевагу, щоб у неї росли вуса, яких ніколи не можна буде позбутися. Собчак сказала, що талант чоловіка важливіше, а до вусів і звикнути можна.
Цікаво, що підступні запитання ведучий і його гостя задавали один одному по черзі. Урганту теж дісталося кілька смішних питань. Так, йому запропонували стати таємним коханцем Алли Пугачової або не мати з нею відносин, але мати статус її коханця на думку громадськості.
Ургант вибрав другий варіант, зазначивши, що він приєднатися до клубу Філіпа Кіркорова і Максима Галкіна.
В кінці передачі Собчак також згадала, що в молодості Ургант працював ведучим в стриптиз-клубі. Зірка заявила, що одного разу була на шоу, яке він вів. Правда, Ургант їй не повірив і намагався висміяти цю ситуацію.
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