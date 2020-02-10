Российская актриса Татьяна Кравченко порадовала поклонников хорошей новостью

Как передает Politeka.net, соответствующее фото звезда выставила в своем личном Instagram.

Так, российская актриса Татьяна Кравченко развеяла слухи вокруг сериала "Сваты" и подтвердила, что сейчас идут съемки нового сезона.

«Съёмки нового сезона «Сваты», - говорится в подписи к опубликованной фотографии, на которой Кравченко, видимо, в образе "Валюхи", стоит в окружении своих коллег по съемочной площадке.

Стоит отметить, что за 12 часов после публикации снимок Татьяны Кравченко набрал более 20 тысяч лайков.

Поклонников такая новость порадовала и они стали оставлять десятки позитивных комментариев.

"Вы очень крутая актриса. «Сваты» любит вся моя семья и я в том числе", "Жду с нетерпением", "Урааааааа! Жду очень!", "Ура, ура, ура! Мы уже заждались", "Ну наконец-то", "Потрясающе!", "Очень ждём! Пусть все в этот раз получится! Спасибо Вам", "Ура! Наконец то! Отличных сьемок. Ждем!", "Серьёзно? Ураааа, я счастлива", "Актриса красивая и очень талантливая", "Обожаю...", - пишут фанаты в комментариях под публикацией Кравченко.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный среди украинцев и россиян сериал «Сваты» вернется на экраны в 2021 году. К своим ролям вернутся все актеры сериала, включая Татьяну Кравченко.

Как известно, съемки частично пройдут в Беларуси. Премьера сериала состоялась еще в 2008 году, он быстро завоевал любовь зрителей благодаря прекрасному актерскому ансамблю.

Сама же Татьяна Кравченко выступала в оккупированном российскими войсками Крыму. Ее коллега по сериалу Федор Добронравов также гастролировал по украинскому полуострову в оккупации, из-за чего ему даже запретили въезжать в Украину. Правда, позже СБУ этот запрет отменила, поскольку суд признал его незаконным.

Напомним, что Татьяна Кравченко поразила помолодевшим видом: "Узнали?".

Ранее Politeka сообщала, что появилось первое фото со съемок нашумевших "Сватов": "Боже, спасибо...".

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