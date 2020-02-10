Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук решил после перепетий в личной жизни попутешествовать

Владимир Остапчук показал фото из одного из украиских регионов. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу телеведущего в Instagram.

«Закарпатье😘 ⠀ 4 границы 2 Рождества 2 паспорта 3 Балоги ⠀ И один Остапчук. ⠀ Кто из местных - пишем ❤ в комментах», – подписал он фото.

Так на новом опубликованном фото, известный отечественный телеведущий красуется на фоне живописного пейзажа - Владимир взобрался на вершину одной из гор в Закарпатской области. Остапчук стоял в обыденном походном варианте одежды - джинсах, жилетке, ботинках и смотрел вдаль, чуть прищурив глаза.

Снимок вышел атмосферным - многие в сети восхитились красотами украинских пейзажей, большинство же фолловеров Владимира и пользователей "мимо проходящих" - предпочли написать о красоте и харизматичности известного шоумена.

Напомним, что ранее Владимир Остапчук отметил в интервью, что он никогда не спал с мужчинами. Телеведущий также добавил, что причиной развода с Еленой Войченко послужили семейные ссоры и ревность супруги Елены.

"Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк. Мы начали ссориться, мы очень сильно начали ссориться. И самое страшное в этой ситуации то, что мы начали делать это перед нашими детьми. Нет, мы не дрались, но ссоры серьезные были. Основанием для разногласий и ссор на повышенных тонах стала моя работа… Я не прав в том, что так долго решал этот вопрос. Очень долго. Надо было разорвать эти отношения по-взрослому — как двое взрослых людей, честно признаться, пожалуй, когда это не возымело таких размеров", – рассказывает Владимир Остапчук.

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