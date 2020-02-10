Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

После завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и обеспокоила поклонников заявлением.

Как выяснилось, Слава заболела вместе с детьми, поэтому вынуждена была посещать больницу, сдавать анализы и беспокоиться о состоянии малышей.

Когда с болезнью было покончено, звезда возобновила ведение профиля в Инстаграм и успела удивить целой порцией пикантных фото и видео. К примеру, Слава уже представила яркий снимок с концерта, на котором присутствовала в полупрозрачном темном платье с глубоким декольте. Затем Слава дополнила в разделе Стори представила серию видео и фото сделанных до выступления, а также чуть позже на самом концерте.

На кадрах также позировала и Виктория Смеюха - вторая участница группы.

Отметим, ранее мы также писали, что Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями.

Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура. Позже выяснилось, что детки заболели, причем больше всех пострадал сын певицы.

Сама Каминская сообщила об этом в Инстаграм и рассказала, как проходит лечение. После Слава решила показать себя в домашнем виде во время поездки в больницу.

На показанном кадре Слава позировала вместе с отцом, чем немало удивила сеть.

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