Звезда 90-х Наталья Ветлицкая не стесняется эксплуатировать старый репертуар и потеряла интерес к мужчинам

Об этом пишут "Дни.ру".

Напомним, что звезда 90-х Наталья Ветлицкая вернулась на сцену после почти 30-летнего перерыва. Певица решила выступить на концерте, который был посвящен 50-летию ее бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова. Ветлицкая исчезла со сцены в 2003 году и проживала в Испании.

После позвращения она вновь активно пытается пробиться на сцену, и не стесняется петь старые хиты. Так, песня "Посмотри в глаза" выпущен еще в далеком 1992 году, но она вновь поет ее при каждом удобном случае.

"Все время бегаю туда-сюда, – сообщила певица. – Вчера был концерт в Питере, прилетела, поспала часа четыре, поехала на репетицию московского Big Love Show, прямо за кулисами помедитировала".

Также Ветлицкая призналась, что полностью занята работой и ни на что другое у нее время сейчас нет. "Не отмечаю праздники, всякие там дни Святого Валентина, не хожу на тусовки, не интересуюсь светской жизнью. Не сижу в социальных сетях и чатах, не смотрю телевизор, не читаю новостей", - добавила артистка.

Она призналась, что не следит за новостями, поэтому даже не была в курсе атаки китайского коронавируса, о которой трубят все СМИ.

При этом Ветлицкая даже забыла про романтику, хотя была замужем четыре раза, а ее любовником был даже Дмитрий Маликов.

"Что касается мужчин, то мне эта тема совсем не интересна. Нет мыслей в этом направлении. Я уже достаточно изучила этот вопрос и закрыла его для себя", – вздыхает исполнительница.

Напомним, певица Ветлицкая ошарашила признанием о дочери.

Как Politeka сообщала, что возвращение Ветлицкой обернулось фиаско, фанаты жестко разнесли звезду: "Денежки закончились..."

Также Politeka писала, звезды показали, как выглядели в школе: никакой пластики и силикона, это же другие люди.