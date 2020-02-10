Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Не так давно Анна удивила заявлением – она со своим молодым возлюбленным Янисом Тиммой ждет пополнение! После звезда объяснила, что они вместе завели собачку – нового домашнего любимца.

Уже на новой записи возлюбленный певицы Янис Тимма держит в руках щенка американского булли. По словам Анны, малыша зовут Мамба и у него уже даже есть страница в сети. На представленных кадрах пара очень счастлива и даже поцеловалась, мило прижавшись друг к другу.

Вот что ответили пользователи:

«Какой он хороший!!! И пёс тоже классный 😍😂», «Я мечтаю увидеть вашего ребенка, это будет самый красивый плод любви ❤️», «А почему не из приюта собачка?», «Он Папа Гектора?», «Какие вы милые 😍😍🙌🏼», «Про беременность правда?», «Мамба просто шикарен и позитивчик такое же, как и Вы ♥️», «Носки зачет🔥».

Ранее Анна показала себя без макияжа и в домашнем, уютном образе. При этом в подписи звезда решила заинтриговать поклонников необычным заявлением:

«Знаю, что это не по правилам инсты! Но через минуты две, я поднимусь в небо на своём самолете и буду безумно гордиться собой и своими людьми!

Сегодня был невероятный день, а завтра будем ещё лучше ! Такое произошло!!!!! Но не могу пока сказать !!! А ещё, пока я буду лететь, моя команда снимает крутейший лукбук новой коллекции. Там такие вещи!

Я в целом очень многое изменила! Обещаю становиться доступнее и качественнее с каждым днём ! Я горжусь своей командой ! Горжусь своей семьей, которая с каждым днём становится больше!!!!! Все ! Я взлетаю !!!!!!!!! Люблю !!! P.s. И в стаканчике не кофе 😂 Есть, что отметить 🤗😂❤️», – написала артистка.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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