Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Недавно Вере исполнилось 38 лет. Артистка только недавно запустила в продажу собственный косметический бренд, провела счастливый отпуск с семьей и успела поразить счастливым фото с мужем.

К слову, личная жизнь Веры в последнее время привлекает много внимания. В Сети регулярно всплывают слухи о проблемах Брежневой с мужем. Одни обвиняют Константина Меладзе в измене, а вторые, особо любопытные, даже пророчат паре развод.

Дошло до того, что тему расставания Веры и Константина в социальных сетях обсуждают едва ли не под каждым совместным фото пары в Инстаграм. Вот и в этот раз фолловеры Брежневой в Инстаграм заметили, что певица много времени проводит без мужа и детей.

Веру и ее подругу заметили в Инстаграм сториз на празднике друзей. На прдеставленных Брежнева развлекается в стилньом наряде вместе с подругой. Сама артистка выглядит счастливой и отдохнувшей.

«Столько всего происходит в последнее время... Так оно стремительно бежит.. И ещё больше заставляет задуматься над его ценностью. Над ценностью человеческой жизни. Над посланиями сверху, которые мы не можем расшифровать, но интуитивно каждый делает свои выводы.

Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Качественно и осознанно. Чувствовать любовь внутри себя и снаружи.

Щедро делиться ею с теми, кто принимает. Дорожить близкими Заботиться о своей семье. Не тратить время на то, что не приносит удовольствия. Трудиться, достигать мастерства, вдохновляться и вдохновлять. Поддерживать... потому что это самое ценное, что даже на расстоянии мы можем дать друг другу.

Спасибо за то, что вы, осознанно или нет поддерживаете меня. ♥️Спасибо , что вы со мной. 🤗», – также ранее обратилась Вера к фанатам.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

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