Внучка украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, появилась в стильном образе

Красотка позировала в коричневом свитере с рукавами клеш, пишет Politeka.net.

Девушка просто очаровывает своей красотой. Соня распустила длинные светлые волосы и посмотрела в камеру.

На лице внучки Ротару - розовые тени и такого оттенка блеск. Красота идеально подчеркнута макияжем. Особенно взгляд привлекают красивые зеленые глаза Сони.

Девушка улыбнулась, приподняв одну бровь. Соня просто сама безупречность.

За час публикация красотки собрала более 4000 лайков и много комментариев, большинство из которых состояли из смайликов, но были текстовые сообщения.

"Класс", "Вот. Без челки лучше", "Опасна", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня находится в США на обучении, откуда и публикует разные посты. Кроме того, известно, что девушка является моделью и певицей. Она уже записала несколько композиций.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко поучаствовала в съемке на Манхеттене.

На фото София в стильном костюме в гусиную лапку позирует на фоне красивых зданий.

Пользователям сети пришлась по вкусу новая съемка Софии. Фотографии всего за полчаса собрали более 500 лайков. Комментаторы засыпали девушку комплиментами.

Напомним, внучка Ротару позировала, положив одну ногу на другую и раскинув руки. Несмотря на то, что девушка одета в весьма строгий костюм, она выглядит притягательно.

Один из поклонников обратил внимание на то, что Соня похожа на голливудскую звезду.

«Шерон Стоун в молодости», - написал фолловер, намекая на тот факт, что девушка сидит в позе, похожей на позу Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Ранее сообщалось, что Соня Евдокименко предстала на улицах Нью-Йорка в нежном и уютном наряде.

На ней был вязаный свитер черного цвета и юбка из тонкой ткани бледно-розового оттенка. Волосы Софии растрепал ветер, а на лице минимум косметики.

Напомним также, что Соня Евдокименко в 10-минутном ролике рассказала, чем она занимается на протяжение дня. Она показала тренажерный зал и кафешки.

«Я так обожаю Нью-Йорк, спасибо за его атмосферу в твоем видео!», - написала внучка Ротару.

Напомним, что внучка Ротару показалась ненакрашенной, кадры обескураживают: «это не лицо, а…».

А еще Politeka писала, что юная внучка Ротару похвасталась роскошным телом: "Не могу глаз оторвать".

Также Politeka сообщала, что София Евдокименко показала, как развлекается в Нью-Йорке: «Я обожаю..».