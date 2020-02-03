Внучка российской певицы Софии Ротару 19-летняя София Евдокименко рассказала, как проходит ее день в Нью-Йорке

Влог о своей жизни в мегаполисе она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. В 10-минутном ролике девушка рассказала, чем она занимается на протяжение дня. Она показала тренажерный зал, в котором занимается, показала кафешки, в которые ходит. Также Соня поделилась лайфхаками по укладке волос, рассказав секрет идеальных локонов, и показала, какую еду она себе готовит.

Видео девушки посмотрели уже более 22 тыс. человек. Одна из поклонниц написала «Я так обожаю Нью-Йорк, спасибо за его атмосферу в твоем видео!». На данный момент у девушки 155 тыс. подписчиков.

Отметим, что Соня Евдокименко родилась в Киеве. Ее отец и мать продюсеры. Кроме звездной бабушки, в честь которой ее назвали, Соня также имеет звездную крестную мать – дизайнера Лилию Пустовит. С ранних лет девушка занималась творчеством: рисовала, танцевала, брала уроки вокала. Мать с ранних лет брала Соню на модные показы и другие светские мероприятия.

Кстати, Соня Евдокименко является близкой подругой дочки Веры Брежневой Сони Киперман. Девушки даже делали совместные фотосессии.

Отметим, что после окончания учебы в Киеве Соня уехала учиться в Лондон, где она изучала искусство и английскую литературу. Сейчас она временно живет в Нью-Йорке. Кстати, в 2018 году девушка выпустила свой первый клип.

Ранее мы сообщали, что Соня Евдокименко в своем Инстаграм похвасталась красивым личиком. Девушка запечатлела себя на фото в черной лаковой куртке, укрыв шею волосами. Девушка сделала необычный макияж для фото, выделив скулы и накрасив веки желтыми тенями.

Напомним, что внучка Ротару в облегающем топе показала, чем ее наградила природа: «Идеальные изгибы».

Также Politeka писала, что молодая внучка Ротару показалась ненакрашенной, кадры обескураживают: «это не лицо, а…».

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару пококетничала на камеру в ярком наряде: «молода и прекрасна».