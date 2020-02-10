Настя похвасталась фигурой в мини-бикини на архивном кадре из отпуска

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Не секрет, что Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это есть в архиве Каменских.

Так, в этот раз звезда также подогрела интерес к своей персоне излюбленным образом — опубликовала довольно «горячее» фото. На представленном фото Настя позировала в пикантной позе в белом купальнике. Как выяснилось, делала артистка это не просто так, а напоминая поклонником о своем отпуске, который проводила без Потапа. Стоит также отметить, что кадр архивный и был сделан еще до свадьбы с Алексеем Потапенко.

«Хорошая попочка.😍😍😍😍», «Не красивая жопяра😂», «Красивый попец», «еврейская попа...», «Зачетный поп🔥🔥🔥, «Стройняшка!», «я бы вдул)», «Красотка❤️👏», «У Каменских Насти #лучшечемуким», «Ну попа меньше чем у Ким! Зато наверника настоящий! Не протез! А что мне нравится!😍», «Такая сладкая 😍😍😍», «Красивая и заводящая попка !!!», – пишут пользователи.

Также отметим Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это есть в архиве Каменских.

Так, на одном из пикантных фото звезда также подогрела интерес к своей персоне излюбленным образом — опубликовала довольно «горячее» фото.

На представленном фото Настя позировала в пикантной позе в черном белье. Причем сделала фото Анастасия прямо в раздевалке, что отметила под постом в Инстаграм в подписи.

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