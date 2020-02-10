Съемки популярного сериала «Сваты» снова возобновили

Об этом написали на фан-странице сериала в Instagram, передает Politeka.net. Как стало известно, съемки 7 сезона проходят под Минском. Они проходят в доме Виктора и Светланы Празецких. По сценарию этот дом принадлежит Ивану и Валюхе Будько. Именно в этом доме снимали сериал в 2017 году.

Сейчас на съемочную площадку приехали Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, которые играют семейную пару. Съемочная группа подготовила искусственный снег, чтобы снимать зимнюю погоду, но как раз в этот день выпал снег. Это немного усложнило съемки, поскольку погода не совсем отвечает требованиям группы. Хозяйка дома Светлана Празецкая рассказала, что погодные условия сложные – на улице грязь и холод. К тому же, съемочная группа еле помещается в доме. Она отметила, что старается помогать им как может, готовит чай и бутерброды.

«По плану у нас будут снимать еще несколько дней в феврале, а потом продолжат съемки только в мае», - рассказала Празецкая, пообещав, что ничего в доме к тому моменту не изменится.

Отметим, что в Минск уже съехались практически все актеры, которые принимают участие в съемках.

Как известно, первый сезон сериала «Сваты» сняли в 2008 году. Он стал очень успешным, поэтому его не раз продлевали. Автором идеи выступила Студия «Квартал 95». Президент Украины Владимир Зеленский был продюсером шести сезонов сериала.

Седьмой сезон долгое время откладывали, потому что из-за конфликта на Донбассе сериал в Украине снимать было нельзя. В 2017 году съемки перенесли в Беларусь и Грузию, куда запрещенные в Украине актеры смогли поехать. Но сериал запретили к трансляции в Украине, поэтому съемки снова отложили. Возобновили их только в январе 2020 года. Ожидается, что сериал появится на телеэкранах в 2021 году.

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