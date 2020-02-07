Тетяна Кравченко показала, як виглядала в молодості

Напередодні нового сезону серіалу «Свати», увагу шанувальників та ЗМІ прикута до головних акторів серіалу. А так як кажуть, що в сьомому сезоні нам покажуть акторів в молодості, то варто поглянути, якою насправді була бабуся Жені по татовій лінії з серіалу ще в юні роки.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Тетяни Кравченко.

Актриса поділилася свіжим фото, на якому вона позує зі злегка здивованим обличчям. Її зачіска – каре – прикрашена смарагдовим бантом, а на обличчі – яскравий макіяж. У такому образі вона знялася у фільмі «Пан або пропав», а кадр з нього опублікувала в мережі на своїй сторінці.

«В молодості.. Впізнали?», – запитала вона у своїх шанувальників.

Користувачі мережі у коментарях почали активно ділитися враженнями від юної красуні Кравченко. Деякі зазначили, що Тетяна на фото дуже схожа на актрису Олену Яковлєву.

«Яка тут цікава», «Звичайно, дізналися! ваші гарні виразні очі не сплутаєш», «Пан або пропав», «Да, цей вираз обличчя знайомий...», « Впізнали, на Олену Яковлєву тут схожа», «Схожі з Оленою Яковлевою! мені здається», «Шикарна❤️❤️❤️. Ні чим не поступається сьогоднішній Тетяні», «Ви і зараз дуже красива», «Пан або Пропав. Шикарний іронічний детектив.!!!!!! Ви прекрасні!», «Звісно, впізнали, не змінилися», «Така ж красива, як завжди», « Впізнали, впізнали!!! "Пан або пропав". Це мій самий улюблений!!! І ще "що сказав небіжчик?" ви там всі такі красиві і чарівні. Одним словом, "прекрасні полячки"!!! Удачі!!! Щастя!!! Любові та здоров'я!!! Чудові спогади!!!», – написали в мережі шанувальники творчості Тетяни Кравченко.

Нагадаємо, що Тетяну Кравченко перестали впізнавати: "Немов Пугачова".

Politeka повідомляла, що на Валюху з "Сватів" раптово нахлинула ностальгія за СРСР: "кожен день по вечорах...".

Також Politeka писала, що Кравченко приголомшила романтичним образом і заговорила про кохання: "Жінка-шарм".