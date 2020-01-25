Російська актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати", вирішила поностальгувати

Як передає Politeka.net, артистка виклала на своїй сторінці в Instagram кадр з четвертого сезону "Сватів", дії якого відбувалися в Криму.

На фото вона зображена сидячи за столом у своєму незмінному халаті. Четвертий сезон серіалу знімали в Криму і згідно зі сценарієм, сім'я Будьків і Ковальових прилітають в табір «Артек», щоб відвідати онуку.

Вони селяться в сусідньому приватному пансіоні, де стикаються зі норовливою господинею пансіону Ларисою. Незадоволені хамським обслуговуванням, незабаром свати вирішують створити свій власний готель у дусі «СРСР».

"Спогади...", - з ноткою ностальгії вона підписала свій пост.

В коментарях підписники Тетяни розділили її почуття і, як завжди, поцікавилися датою виходу нового сезону "Сватів".



"Свати.... Не з чим навіть і порівняти", "А коли новий сезон, хто знає? ", "Спасибі вам величезне за такий добрий серіал", "Дивимося кожен день", "Наша улюблена Валентина Петрівна, Валюха", "Моїй доньці 2,5 роки вона вас обожнює ми дивимося Свати вечорами кожен день))) ", - писали під постом актриси.





Раніше ми повідомляли, Тетяна Кравченко збентежила мережа, знявшись в обнімку з актором Олександром Панкратовым-Чорним. У кадрі вона ніжно обійняла колегу за руку. При цьому обидва досить посміхаються в об'єктив.