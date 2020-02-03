Зірка «Сватів» Алла Кошмал, відома по ролі Жені в сіткомі, спантеличила шанувальників знімком у весільному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.
«З Днем народження найкращого людини, якого я коли-небудь зустрічала», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що знімок дівчина супроводжувала фотографією у весільній сукні. Поруч з нею можна помітити молодої людини. Прихильники впевнені, що це чоловік зірки.
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«Вони разом?», «Ого, хто це?», «вона одружена. І начебто навіть син є – Миша. Йому вже рік», «що – заміж вийшла?», «Щастя вам і діточок», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, актриса Анна Кошмал, відома по ролі Жені в серіалі «Свати», «викинула» в соцмережу нові кадри з відвертій фотосесії
Кошмал показала, як виглядає в білизна, продемонструвала фігуру з різних ракурсів, а також вразила природною красою поблизу. Дівчина заслуговує уваги шанувальників, адже вона так старалася на фото, позуючи і показуючи себе з кращого боку.
На декількох фото дівчина притулилася до стіни в довгій сукні світлого відтінку і в босоніжках на блуках. Під платтям видно відсутність білизни, яка робить фігуру акторки ще елегантніше.
Всі нові фото були в схожих образах: красуня позувала у білих вбраннях на підборах, на деяких знімках одягала на волосся обруч.
Нагадаємо, що Добронравову викликали швидку і терміново госпіталізували.
Як повідомляла Politeka, Тетяна Васильєва підозрює, що її не включили до складу сьомого сезону «Сватів» за особистих неприязних.
Також Politeka писала, що Федір Добронравов став дідусем