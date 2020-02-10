Голливудскую звезду Кристен Уиг раскритиковали за неудачное платье для красной дорожки «Оскара»

Известная американская актриса отличилась выбором наряда для 92-й церемонии вручения престижной кинопремии. Звезда комедий появилась на красной дорожке в весьма «оригинальном» красном платье с огромными торчащими оборками по бокам. Наряд выглядел крайне странно и явно не подчеркивал достоинства фигуры актрисы.

Многие заподозрили, что модный дом Valentino при создании платья руководствовался в первую очередь желанием эпатажа.

Особенно бурно на платье Уиг отреагировали пользователи соцсетей со всего мира. Люди массово критиковали наряд, сравнивая актрису в этом образе с лобстером, гусеницей, персонажем фильма ужасов, а также пастой с помидорами.

Отдельно досталось стилисту актрисы. Так, люди советовали Уиг уволить его после такого провала на «Оскаре».

Ранее мы писали о том, что на этой церемонии «Оскара» неожиданно засветился знаменитый российский певец Филипп Киркоров. Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram.

Киркоров появился на церемонии в компании телеведущей и бизнес-вумен Алисы Бартовой-Лобановой. Они похвастались именными приглашениями на церемонию, отметив, что будут присутствовать на самом крутом мероприятии в мире.

Как стало ясно со слов Лобановой, на Оскар ее пригласил Киркоров. Это был его подарок. Пара красовалась на красной дорожке и делала селфи на фоне Оскара и гостей мероприятия.

Судя по сториз певца он был очень рад побывать на таком мероприятии, его восторгу не было предела. Киркоров несколько раз хвалился своим билетом, показывал, кто находится рядом с ним, отмечал на своих сториз голливудских звезд. По роликам видно, что Киркоров буквально следил за звездами и хвастался тем, что стоит рядом с ними на расстоянии вытянутой руки. Он отмечал на своих видео Элтона Джона, Тома Хенкса, Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта. С последним он даже сделал селфи. Он также снимал артистов, которые давали интервью журналистам.

После церемонии награждения Киркоров со своей спутницей отправился на вечеринку, где были почти все оскароносные актеры.



Напомним, Киркоров удивил поведением на «Оскаре», достал даже Брэда Питта.

Как сообщала Politeka, известная модель поразила оголенной грудью на Оскаре: «вот это размерчик».

Также Politeka писала, что Джоли покорила идеальными формами на красной дорожке "Оскара".