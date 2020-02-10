Принц Гарри после женитьбы на Меган Маркл столкнулся с серьезной проблемой облысения

Как выяснилось, даже наследникам королевского рода не чужды проблемы простых людей. Так, принц Гарри после свадьбы начал стремительно терять волосы. Как выяснилось, дело зашло настолько далеко, что ему пришлось прибегнуть к помощи медиков.

Так, в конце 2019 года герцог Сассекский обратился в специализированную клинику Philip Kingsley Trichological Clinic, где ему сделали пересадку волос. Об этом сообщает издание The Sun.

При этом эксперты отмечают, что проблемы с волосами у Гарри резко ухудшились сразу после свадьбы с Меган Маркл. А уже спустя два года шевелюра принца неожиданно «восстановилась»: волос на его голове стало явно больше. Как выяснили журналисты, Гарри пересаживали волосы в престижной лондонской клинике, где на такого клиента не могли не обратить внимание.

«Эта компания очень престижна, одно из лучших мест в мире. Для Гарри разработали целый ряд различных планов лечения. Это стоило очень дорого», - рассказал источник.

В свою очередь, специалист по пересадке волос Азим Шахмалак предположил, что инициатором процедуры могла стать Меган.

«Очень многие мои клиенты приходят на прием под давлением своих девушек, которые не хотят встречаться с лысыми мужчинами», - рассказал он.

Кроме того, эксперт заметил, что старший брат Гарри принц Уильям начал лысеть гораздо раньше, однако у Гарри все еще есть шанс его «догнать».

До этого мы писали о том, что британский принц Гарри и его жена, Меган Маркл, после заявления о сложения с себя полномочий превратились в настоящих домоседов. Паре нравится тихий образ жизни. Меган и Гарри предпочитают долгие прогулки с сыном Арчи и собаками, а также занимаются йогой. Герцогиня даже любит готовить.

По словам инсайдера, пара полюбила бывать на улице в Канаде. Сейчас Меган Маркл значительно меньше находится в стрессах. Она и ее муж пытаются жить, как обычные родители, а их ребенок является приоритетом.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сильно изменились: что случилось с герцогами после побега.

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