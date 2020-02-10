Королева Елизавета II обратилась к внуку и его жене

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл после заявлении о сложении с себя полномочий привыкают к жизни простых людей в Канаде.

Однако Елизавета II на днях обратилась к внуку и его супруге, по поводу того, чтобы те вспомнили о королевских манерах. Королева попросила Гарри и Меган вернуться в Лондон, чтобы принять участие в праздничной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций, пишет hellomagazine.

Данное мероприятие пройдет 9 марта и в нем традиционно берут участие все члены королевской семьи. Это станет последним мероприятием, где Меган и Гарри примут участие от имени британской короны.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, после заявления о сложения с себя полномочий, превратились в настоящих домоседов.

Пара любит долгие прогулки с сыном Арчи и собаками, а также занимаются йогой. Герцогиня даже любит готовить.

Сейчас Меган значительно меньше подвержена стрессам, чем было ранее. Она и ее муж пытаются жить, как обычные родители, а их ребенок является приоритетом.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Майами, где герцог Сассекский произнес речь на саммите по инвестициям JPMorgan 7 февраля.

На этой встрече была голливудская актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес со своим женихом Алексом Родригесом, которые подружились с принцем и его женой.

Джей Ло с радостью пригласила супругов вместе с сыном Арчи в свой особняк в Майами.

Напомним также, что охрана Меган и Гарри в Канаде обойдется от 4 до 7,5 миллионов долларов. Жители этой страны выступили против оплаты услуг из бюджета.

Кроме того, полицейские из Британии, которые охраняют чету, жалуются на пару. По их словам, с ними обходятся, как с прислугой, ведь их просят выполнять различные поручения, в частности отправиться по магазинам или забрать заказ из кафе.

Напомним также, что, по слухам, Меган Маркл будет работать ведущей реалити-шоу на Netflix. По информации журналистов, женщина будет брать участие в канадском шоу «I Do, Redo».

Напомним, Меган Маркл жестко подставил отец: обнаженное фото герцогини произвело фурор в сети.

Как сообщала Politeka, возвращение Маркл и Гарри в Лондон, у Елизаветы II расставили все точки.

Также Politeka писала, что всплыла страшная правда о Меган Маркл и принце Гарри: "Елизавета II предложила...".